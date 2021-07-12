Горняк22: Россияне получат уведомления о единовременной выплате в 10 тыс. рублей

Школьники Фото: pixabay.com

Если россияне не получат уведомление, то смогут самостоятельно войти на портал Госуслуг и заполнить заявление на выплату

В России с 11 июля будут тестировать новый механизм оповещения через Госуслуги о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей на ребенка-школьника, сообщает Известия. При этом портал сам заполнит форму заявления и пригласит пользователя проверить данные и отправить заявление.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что при отсутствии уведомления, граждане могут зайти самостоятельно на портал с 15 июля и оформить выплату.

С 15 июля семьи с детьми от 6 до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, которые имеют ограничения по здоровью и продолжают учиться в школе, могут подать заявление на выплату в размере 10 тысяч рублей.

Семьи начнут получать выплаты в середине августа – с 16 августа, то есть за две недели до начала учебного года.

Новые меры поддержки семей с детьми Владимир Путин озвучил в ходе послания Федеральному собранию. Также в послании президент предложил материально поддерживать беременных женщин, которые оказались в сложной финансовой ситуации, – заявление на выплаты им начали принимать с 1 июля.

Ранее Пенсионный фонд разъяснил, как получить 10 тысяч рублей на школьников в августе. Заявления на единовременные выплаты на школьников будут принимать с 15 июля по 1 ноября.

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