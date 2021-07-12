Горняк22: Свыше тысячи алтайских казаков могут войти в Росгвардию

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания в Росгвардии казачьих подразделений. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на слова полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.

Ему же и принадлежит эта инициатива. Чайка подчеркнул, что реализация этого предложения пока ещё не проработана, но концепция предполагает создание именно исключительно казачьих полков и батальонов.

На сайте Сибирского казачьего войска указано, что в состав Алтайского отдельского казачьего общества входят 35 хуторских, станичных, городских реестровых казачьих обществ Алтайского края, общей численностью 4200 человек, 1400 из которых выражали желание выполнять государственные обязательства. Кроме того, в регионе действуют 14 общественных казачьих организаций, не входящих в единый государственный реестр.

Фото: казакисибири.рф

Алтайская правда