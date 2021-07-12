Горняк22: Сбер: кибермошенничество достигло масштаба национального бедствия

Ситуация с кибермошенничеством в России приобрела признаки национального бедствия, передаёт rozetked.me со ссылкой на заявление зампреда правления «Сбербанка» Станислава Кузнецова.

По его словам, Россия по размаху телефонного мошенничества лидирует. Каждый десятый звонок в стране – звонок злоумышленников. Ежедневно они совершают их около 100 000 звонков. 90% владельцев сотовых телефонов в России получали такие звонки. За 1,5 года их количество удвоилось.

«Согласно подсчётам, на сегодняшний день существует около 150–170 преступных кол-центров. Каждая из этих преступных организаций имеет в штате порядка 30–40 сотрудников, которые совершают действия мошеннического характера с применением социальной инженерии», — отметил Станислав Кузнецов.

7 июля замглавы Генпрокуратуры РФ Дмитрий Демешин представил нового прокурора Алтайского края Антона Германа. Он попросил его активизировать борьбу с преступлениями, совершаемыми посредством современных технологий.

Алтайская правда