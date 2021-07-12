Горняк22: Все мигранты в РФ будут получать единую электронную карту

Приезжающим в Россию мигрантам будут оформлять единую электронную карту. Об этом SputnikLive рассказал президент Федерации мигрантов Вадим Коженов.

По его словам, законопроект подготовлен министерством внутренних дел и начнёт действовать уже в 2022 году. Карту обяжут получать не только трудовых мигрантов, но и туристов. Всех, кто планирует пребывать в России более 30 дней.

На 30-й день мигрант должен будет пройти дактилоскопию и медицинское освидетельствование на наличие ВИЧ и наркозависимости. После этого он получит ID-карту. Она будет служить официальным удостоверением личности мигранта и действовать 10 лет. Карта заменит все документы, бытующие в настоящее время: разрешения на работу и временное проживание, вид на жительство и прочие.

Алтайская правда