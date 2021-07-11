Горняк22: С 9 июля на улице Энтузиастов в Барнауле изменят движение

В Барнауле на пересечении улиц Попова-Энтузиастов поменяют организацию дорожного движения. Пока только в тестовом режиме.

На этом участке дороги отключат правоповоротную секцию. Теперь ехать с левой полосы можно будет только прямо, а с правой – прямо и направо.

Как рассказывает пресс-центр мэрии, эту меру приняли для повышения пропускной способности улицы Энтузиастов. Дорогу хотят разгрузить из-за активной жилой застройкой в этой части города. Эти временные изменения сохранят на постоянной основе, если они положительно повлияют на дорожное движение на этом участке.

Барнаул

Алтайская правда