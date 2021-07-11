Горняк22: Куда сходить с детьми в Барнауле в эти выходные

Рассказываем, куда в Барнауле можно сходить всей семьёй на этих выходных. Один из вариантов развлечения для детей предлагает барнаульский парк «Солнечный ветер». Там подготовили насыщенную игровую программу.

10 июля, в субботу, пройдет джинсовая вечеринка «Jeans party». Обязательное условие – прийти в парк с элементом джинсы в одежде и захватить хорошее настроение. Эта игровая программа подойдет для детей от 8 лет. Но сотрудники парка обещают, что вечеринка понравится и совсем маленьким гостям. Сбор участников в 12.00.

11 июля, в воскресенье, в парке объявили День семейных игр. Начало также в полдень. Гостей ждут мини-чемпионат по скоростному сбору пазлов, веселые семейные спортивные и напольные игры.

А еще «Солнечный ветер» объявляет акцию «Любимый аттракцион» на весь июль. Каждую неделю прокат на одном из аттракционв будет проходить по сниженным ценам.

Также пройдет розыгрыш «Сладкое чаепитие». Победителей случайным образом выберут 19 июля и разыграют 25 кондитерских наборов.

Барнаул

Алтайская правда