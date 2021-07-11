Горняк22: 176 должников-алиментщиков вышли на уборку улиц Барнаула

Должники, которые не платят алименты, продолжают в рамках обязательных работ благоустраивать Барнаул. К уборке улиц и остановок краевого центра привлечено 176 неплательщиков.

Алиментщики привлекаются к бесплатным общественно полезным работам в свободное от основной занятости или учебы время, сообщает пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.

За 6 месяцев текущего года судебными приставами взыскано 94,6 млн. рублей с нерадивых родителей. К обязательным работам на предприятиях, а также для уборки улиц и остановок Барнаула привлечено 176 неплательщиков алиментов.

Алтайская правда