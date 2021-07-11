Горняк22: Задержали зарплату? Алтайская прокуратура предлагает звонить на «горячую линию»

По результатам прокурорских проверок в первом полугодии 2021 года в Алтайском крае 1908 работникам предприятий выплачена задолженность по зарплате в размере 46,4 млн. руб. Учитывая распространенность этих нарушений, прокуратура региона проведет «горячую линию» по вопросам соблюдения трудовых прав.

С 12 по 16 июля 2021 года будут приниматься обращения по нарушению трудовых прав и несвоевременной либо неполной выплате заработной платы.

Позвонить можно будет по телефону: 8 (3852) 200–607 с 9 до 18 часов. Либо прийти на личный прием в прокуратуру, пишет пресс-служба ведомства.

Алтайская правда