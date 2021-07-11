Горняк22: Алтайские спасатели рассказали, как правильно вести себя в лесу

В теплые летние деньки самое время отправиться в лес, по грибы и ягоды. Но, как показывает жизнь, даже в привычной обстановке легко потеряться. В региональном МЧС дали советы, как не заблудиться, отправившись в лесную зону.

Совсем недавно, в конце июня, спасатели искали жительницу поселка Касмалинка Ребрихинского района, которая потерялась в лесу. Поиск занял несколько часов, и к счастью, все завершилась благополучно – женщина была найдена живой-невредимой и доставлена домой.

И аналогичных случаев немало. Чтобы приятное времяпровождение не превратилось в трагедию, в региональном ГУ МЧС России напомнили правила безопасности в лесу.

Перед походом в лес предупредите родных, куда вы идете и когда вернетесь. С собой необходимо взять заряженный сотовый телефон, запас воды и еды. А также нож и спички, не лишними будут часы и компас. Оденьте одежду ярких цветов и головной убор.

Находясь в лес, обращайте внимание, с какой стороны светит солнце – по нему можно ориентироваться. Также можно определять направление движения по течению реки. По пути старайтесь запоминать, как можно больше подробностей, или даже оставляйте по дороге «зарубки».

Если вы все же заблудились, то сначала постарайтесь прислушаться, откуда-нибудь могут доноситься шум машин, голоса людей или другие звуки, которые подскажут направление. Постарайтесь подняться на возвышенность или залезть на дерево, чтобы осмотреться. Если чувствуете, что точно заблудились, оставайтесь на одном месте, чтобы вас было легче найти.

Алтайская правда