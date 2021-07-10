Горняк22: 70% потребителей ТЭЦ-3 Барнаула на четыре дня отключат горячую воду

Горячая вода

Предполагалось, что ресурса не будет у всех потребителей станции — 379 тысяч жителей, но появилась возможность переключить часть домов на контур ТЭЦ-2

В Барнауле на четыре дня отключат воду у 267 тысяч жителей города (70% потребителей ТЭЦ-3). Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания в своем Telegram-канале.

Уточняется, что отключение пройдет с 12 по 15 июля.

Мера нужна для устранения оставшихся после опрессовки повреждений на теплосетях и проведения некоторых видов ремонтов на самой станции, пояснили в компании.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на ремонт теплосетей в Барнауле потратят 2 млрд рублей.

ТОЛК