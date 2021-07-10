Горняк22: Little Big, «Би-2» и «Руки вверх» хотят видеть на корпоративах в Алтайском крае

Концерт Фото: pixabay.com

Четверть сотрудников алтайских компаний и вовсе не хотели бы видеть на корпоративном празднике никого из российских артистов

Только в 15% сибирских компаний этим летом планируют проведение летних корпоративов, еще у 8% праздник уже состоялся. При этом чаще всего в таких случаях происходят выезды коллективов на базы отдыха, на природу или парк. И лишь часть алтайских сотрудников выступает за приезд известных исполнителей на их корпоратив, сообщает служба исследований hh.ru.

Так, диджей и танцы важны для трети сотрудников, а выступление известных музыкантов оценили бы 11% опрошенных.

Отвечая на вопрос, кого из исполнителей хотели бы увидеть на празднике компании, жители Алтайского края выделили группы Little Big (23%), «Би-2» (20%) и «Руки вверх» (16%).

Чуть меньший интерес в алтайских организациях вызывают такие исполнители, как Сергей Шнуров, Артур Пирожков, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Niletto и Моргенштерн.

Меньше всего в Алтайском крае на корпоративе хотели бы услышать Тимати, Филиппа Киркорова и Манижу.

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