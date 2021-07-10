Горняк22: Группа девушек оплатила адвоката за 300 тысяч рублей напавшему на школу в Казани

Ильназ Галявиев Фото: объединенная пресс-служба судов Татарстана

Два месяца назад участники группы «Дело о Ильназе Галявиеве» разместили на Change.org петицию «Просим провести честное расследование по поводу трагедии в школе № 175»

11 девушек наняли нового адвоката 19-летнему Ильназу Галявиеву, который в мае устроил стрельбу в школе № 175 Казани. 5 июля новый защитник уже принял участие в слушании в Басманном райсуде Москвы, сообщает Znak.com

На оплату услуг нового девушки собрали 300 тысяч рублей. Сторонницы обвиняемого организовали группу «Помоги Ильназу», в неё вошли 11 девушек из России и других стран СНГ, которые сомневаются в точности проводимого расследования.

24 мая участницы группы создали телеграм-канал «Дело о Ильназе Галявиеве». На данный момент у них 2 636 подписчиков из разных городов и стран, которые хотят полноценного и прозрачного расследования дела.

«Мы хотим докопаться до правды. Свидетели изначально говорили, что стрелок был не один. Позже всем начали затыкать рты. Нам не показывают записи с камер видеонаблюдения и вообще делают так, словно хотят замести следы», – рассказала одна из участниц группы.

По её мнению, многие факты указывают на то, что один человек без какой-либо подготовки не мог все это сделать. Кроме того, ранее была информация, что после задержания Ильназа на месте происшествия «были еще слышны выстрелы», а кто-то «видел непонятных людей в плащах на крыше».

В петиции, посвященной делу казанского стрелка, авторы собрали всю противоречивую и позже опровергнутую информацию. На данный момент 1 906 человек подписали обращение.

«Смущает, что на многих фото Галявиев был в очках, а на «охоту» шел без них. Если человек плохо видит и идет на такое задание, зачем снимать очки? На входе в школу стрелок трижды выстрелил в одну из своих жертв и «ни разу не попал», – заявили авторы петиции.

Сам адвокат подтвердил, что сейчас он представляет интересы Галявиева и рассказал, что его главная задача «обеспечить законные права и интересы» своего подопечного.

Напомним, что 11 мая Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175. В своём телеграм-канале он заявил, что является богом и убьет огромное количество «биомусора». После стрельбы он сдался полиции. При нападении на школу погибли девять человек, среди которых семь детей и два учителя. 23 человека получили ранения. Галявиева обвиняют в убийстве двух и более лиц, совершенное общеопасным способом.

Ранее отец казанского стрелка рассказал о жизни семьи после трагедии. По его словам, незнакомые люди начали писать в соцсетях его младшему сыну, что родственники якобы тоже причастны к убийствам.

ТОЛК