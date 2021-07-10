Горняк22: В Барнауле меняют маршрут автобуса №110 ради эксперимента

Автобус Фото: pixabay.com

По новой схеме автобус будет проходить по периметру строящегося квартала «Времена года», выезжая на Павловский тракт на улице Фурманова

В Барнауле с 12 июля по 30 сентября меняется маршрут следования автобусного маршрута №110 «ЛДП «Спартак-2″ – Аэропорт». Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Уточняется, что меру предпринимают для того, чтобы определить потребности пассажиров и оценить целесообразность новой схемы.

Движение автобусов будет организовано:

– в прямом направлении: – ЛДП «Спартак-2», ул. Большая Олонская, ул. Мамонтова, пл. им.В.Н.Баварина, пр-кт Ленина, пр-кт Строителей, Павловский тракт, ул. Фурманова, ул. Власихинская, ул. Сергея Ускова, ул. Взлетная, ул. Солнечная Поляна, Павловский тракт, Аэропорт;

– в обратном направлении: Аэропорт, Павловский тракт, ул. Кедровая, ул. Дружбы, ул. Смоленская, ул. Малиновая 2-я, ул. Авиаторов, ул. Декоративная, ул. Малиновая, ул. Соловьиная, ул. Смородиновая, Павловский тракт, ул. Солнечная Поляна, ул. Взлетная, ул. Сергея Ускова, ул. Власихинская, ул. Фурманова, Павловский тракт, пр-кт Строителей, пр-кт Ленина, ул. Мамонтова, ул. Большая Олонская, «ЛДП «Спартак-2».

Таким образом, автобус будет проходить по периметру строящегося квартала «Времена года», выезжая на Павловский тракт на улице Фурманова.

Ранее «Толк» сообщал о том, что барнаульцы недовольны необязательностью автобусов, идущих в садоводства.

ТОЛК