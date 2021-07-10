Горняк22: Должников по алиментам не будут сажать в тюрьму

Неуплата алиментов – не причина лишать человека свободы. На этом настаивает Совет Федераций РФ.

Идея лишения свободы неплательщиков алиментов ходит в народе уже не первый год. Недавно в Госдуму внесли законопроект на рассмотрение, который дополняет 157 статью УК РФ. Одно из его положений предлагало лишать свободы должников сроком до 1 года, а также наказывать их исправительными и принудительными работами.

Но Совет Федераций не поддержал такие жесткие меры в отношении «алиментщиков». Первая и главная причина отклонения этого положения такая – ребенок может лишиться общения с родителем. А это уже история из области прав детей, к которым нужно осторожно относиться.

Второе – заключение родителя-должника под стражу в случае частичного выполнения своих обязательств может негативно повлиять на материальное положение ребёнка. Как сообщают РИА.Новости, таким мнением поделился Андрей Клишас, глава комитета СовФеда по конституционному законодательству.

Клишас также напомнил, что применение уголовного закона – это крайняя мера для регулирования противоправного поведения.

Более того, судимость родителя может навредить ребёнку в будущем. Смоделируем ситуацию: мать подала на отца в суд за долги по алиментам. Родитель получил судимость. А через несколько лет уже выросший ребенок захотел поступить после окончания школы в ВУЗ, где готовят условных правоохранителей. Или военных, чтобы служить Родине. А у папы-то судимость, и, вероятнее всего, это повлияет на решение о зачислении. Не в положительную сторону. И мечты ребенка рушатся на глазах из-за того, что папа с мамой когда-то не смогли договориться между собой. Кто кому сделал лучше – вопрос останется открытым.

Алтайская правда