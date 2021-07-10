Горняк22: Стало известно, где в Барнауле на четыре дня отключат горячую воду

По контуру Барнаульской ТЭЦ-3 отключат горячую воду. Но не у всех.

Отключение произойдет с 12 по 15 июля почти у 70% потребителей ТЭЦ-3. Повезет 122 тысячам жителей – горячая вода у них будет идти. Отключение не коснется жильцов квадрата улиц Павловский тракт – Попова – Гущина – Малахова по контуру ТЭЦ-3. Эти районы удалось переключить на мощности ТЭЦ-2, пишет пресс-служба городской мэрии.

Отключение нужно, чтобы провести ремонт на тепловых сетях и в самой тепловой станции. Напомним, у потребителей ТЭЦ-2 планируют отключить воду с 19 июля.

Барнаул

Алтайская правда