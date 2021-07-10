Горняк22: Виктор Томенко: «Наша задача – подойти к выборам максимально подготовленными»

9 июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел рабочую встречу с председателем краевого Избиркома Ириной Акимовой. На ней обсудили подготовку к выборам депутатов Госдумы и АКЗС, а также муниципальных депутатов. Они пройдут 17, 18 и 19 сентября.

«Наша задача – подойти к дате голосования максимально подготовленными, организованными, чтобы всем жителям края, всем, кто является избирателями, дать возможность спокойно, комфортно в соответствии с законодательством выразить свою волю на выборах», — отметил Виктор Томенко.

По словам Ирины Акимовой, на реализацию полномочий избирательных комиссий получены средства федерального бюджета. В том числе – на финансирование мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, информирует пресс-служба губернатора Алтайского края.

Уже на следующей неделе начнется активное представление документов для выдвижения и последующей регистрации кандидатов на выборах в Госдумы. Органы местного самоуправления оказывают все необходимое содействие по предоставлению помещений для избирательного процесса,с учетом всех современных требований.

В нынешнем году в каждом из 4 округов по выборам депутатов Госдумы — в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске — будут использоваться автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней. В общей сложности в регионе насчитывается более 200 КОИБов.

Также входит в стадию выдвижения и последующей регистрации кандидатов избирательная кампания по выборам депутатов АКЗС. Работа организована в крайизбиркоме и в 34-х окружных избирательных комиссиях. Началось информирование избирателей на всех информационных ресурсах.

Определены сроки и порядок проведения кампаний по выборам в органы местного самоуправления. В этом году Залесовская территориальная избирательная комиссия готовится к проведению выборов в недавно образованном муниципальном образовании – Залесовском муниципальном округе.

В Алтайском крае сегодня порядка 1,8 млн избирателей, в этом году будет работать 1771 избирательный участок. Крайизбирком заключил соглашение с региональным Министерством образования по организации голосования на территории учебных учреждений. Новые участки открыты в Индустриальном районе Барнаула, согласовано решение о создании здесь второй территориальной избирательной комиссии.

Будет усилен контроль за процедурой, в том числе организовано онлайн-видеонаблюдение и видеофиксация. Будут использоваться новые формы хранения избирательной документации.

«Когда мы проект указа готовили, обсуждали его, то конечно мы брали в расчет ситуацию текущего года. Мы допустили работу целого ряда наших организаций, у которых есть большие помещения, например, театров кинотеатров, клубных организаций и так далее — с наполняемостью до 50% от расчетной. В принципе наличие больших залов позволяет проводить конференции, агитационную работу, встречи с избирателями. Мы обсудили с Роспотребнадзором, что в этих организациях уже давно действует хорошо отработанный санитарно-эпидемиологический режим, предполагается соблюдение масочного режима, рассадка и использование средств дезинфекции, проветривание. Ещё раз обращаю внимание наших избирателей: мы подошли к этому вопросу так, чтобы сохранить по максимуму возможность людям принять участие в избирательном процессе», — отметил Виктор Томенко.

Алтайская правда