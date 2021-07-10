Горняк22: Генерал-полковник Владимир Шаманов запарафинил алтайский сыр

9 июля с рабочим визитом в Алтайском районе побывал депутат Госдумы, Герой России, легендарный командующий ВДВ, генерал-полковник Владимир Шаманов. Он посетил старейшее предприятие с вековой историей — Алтайский маслосыродельный завод.

Гость познакомился с историей завода, узнал о технологии производства сыра, оценил всю линейку продукции.

Вместе с работниками предприятия депутат Госдумы изготовил сыр — своими руками выполнил парафинирование сырной головки.

Также гости предприятия продегустировали алтайские продукты. Они особо отметили сыр, изготовленный по новой технилогии, — с добавлением пантов марала.

Герой России подытожил: «Благодаря таким предприятиям Алтайский край развивается и движется вперед», а также пожелал работникам Алтайского маслосыродельного завода успехов и процветания».

Алтайская правда