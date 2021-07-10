Горняк22: В Барнауле выявили нарушения масочного режима в общественном транспорте

В Барнауле проверили пассажиров и персонал общественного транспорта на соблюдение масочного режима. Выявили 12 нарушений.

В краевой столице участились проверки транспорта. Проверяющие следят за тем, как соблюдают масочный режим пассажиры и работники транспортных средств. А также проверяют, есть ли в салоне дезинфицирующие средства. За минувший рейд успели проверить трамваи № 1 и 5 и автобусы № 1, 10, 25, 27, 29, 35, 53, 60. К сожаления, нарушения нашлись.

«Установлено 12 нарушений. Перевозчикам направлены требования об их устранении», — сообщают на официальном сайте администрации Барнаула.

В городской мэрии напоминают, что маски необходимо использовать всем – и персоналу подвижного состава, и пассажирам. За нарушение противоэпидемических мероприятий грозят штрафы: гражданам — от 15 до 40 тысяч рублей, должностным лицам – от 50 до 150 тысяч р., юридическим лицам – от 200 до 500 тысяч р. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Барнаул

Алтайская правда