Горняк22: Дело против директора «Алтайского молочника» на 3,5 млн ушло в суд

Суд. Приговор Фото: pixabay.com

Руководителя обвиняют в том, что он под видом молока поставлял, в том числе и в детские сады, фальсифицированную продукцию

Прокуратура направила в суд уголовное дело против компании «Алтайский молочник» о поставке фальсифицированного молока в бюджетные учреждения Алтайского края. Об этом сообщает сайт регионального надзорного органа.

На скамье подсудимых – предприниматель из Бийска, мужчину обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, обвиняемый под видом качественного сертифицированного молока поставлял в социальные учреждения, среди которых были специализированные учреждения для детей и инвалидов, фальсифицированную продукцию с жирами немолочного происхождения.

«В результате мошеннических действий бюджетным учреждениям региона причинен ущерб на сумму более 3,5 млн рублей», – отметили в прокуратуре.

Ранее региональное управление Россельхознадзора заявило, что намерено запретить «Алтайскому молочнику» выпускать кефир и сметану после обнаружения фальсификата в продукции для детских садов.

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