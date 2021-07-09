Горняк22: В суде допросили кикбоксершу — участницу драки на Старом базаре в Барнауле

Лилия Ворогушина. Фото: ms14.ru

Бывшая спортсменка и судья соревнований рассказала, что вовсе не била жену погибшего, а к их компании незаслуженно проявляли агрессию

8 июля в Центральном районном суде Барнаула допросили главного свидетеля защиты по делу о смертельной драке на Старом базаре в Барнауле, мастера спорта международного класса по кикбоксингу и спортивную судью Лилию Ворогушину. Супруга погибшего Светлана Рохлова еще на этапе следствия обвиняла ее в соучастии в преступлении.

По мнению потерпевшей, ее муж Павел Рохлов, погибший от удара экс-боксера Михаила Старцева летом 2020 года, вмешался в драку между компанией обвиняемого и якобы инвалидом Дмитрием Лопатиным в целях защитить последнего. Вслед за мужем Рохлова решила тоже вмешаться. В ходе ее потасовки с подругами Старцева Лианой Лютовой и Лилией Ворогушиной кикбоксерша якобы нанесла ей удар ногой по голове.

Светлана считает, что ее муж увидел это, и желая защитить, ударил кулаком наотмашь Лилию по лицу, отчего та потеряла равновесие и рухнула на асфальт. В ответ Михаил Старцев нанес удар Рохлову, отчего тот упал и сильно ударился головой. Павел погиб до приезда скорой помощи.

«Она неслась на нас и орала матом»

Допрос 34-летней Лилии Ворогушиной в суде вели довольно жестко: участники процесса постоянно прерывали ее и одергивали, если она повторялась в показаниях. Девушка вспоминала, что как только она, Старцев и Лютова вышли из такси и направились к бару «Брют» («Винотека»), к ним подошел мужчина и стал оскорблять их в грубой форме.

«Михаил сказал ему что-то вроде: «Мы с тобой не знакомы, отойди от нас, не порть настроение ни себе, ни другим». После этого мы прошли мимо. А Дмитрий Лопатин (его имя я узнала позднее) побежало к своей машине, взял биту, как мне тогда показалось, стал ею размахивать и кричать, что он ненормальный, что он инвалид, что он всех убьет и ему за это ничего не будет», – рассказала Лилия.

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По словам девушки, никто из их компании не был зачинщиком конфликта: они в тот вечер приехали отдохнуть и не хотели ни с кем драться

Размахивая тростью (на суде ранее уже выяснили, что Лопатин был с толстой тростью — прим. ред.), якобы инвалид нанес удар Лиане Лютовой. Ворогушина всерьез испугалась за ее жизнь – у девушки была черепно-мозговая травма, и любой удар по голове для нее может оказаться смертельным.

«Я пошла в его сторону, кричала, чтобы он выкинул биту. Лопатин был в неадеквате. Лиана и Михаил тоже стали кричать ему, чтобы он бросил палку. В какой-то момент Старцеву удалось обхватить его, мужчины упали, бита выпала, и мы с Лютовой схватили ее и выкинули в сторону. Никто из нас не понимал, что у Лопатина в голове, и мы не хотели, чтобы кто-то пострадал», – сказала экс-спортсменка.

Избавившись от трости, девушки развернулись и увидели, что к Старцеву и Лопатину подошел Павел Рохлов. По словам Лилии, мужчины «стояли рядом и спокойно разговаривали».

«Казалось, конфликт исчерпан. Мы с Лютовой стояли чуть дальше, вели себя спокойно. И вдруг я вижу, как на нас летит – иначе не скажешь – женщина в розовой кофте. Она неслась и орала матом, оскорбляла нас. Я даже не поняла, какое она имеет отношение к ситуации», – вспоминала Лилия.

Свидетель заявила, что Рохлова схватила ее за ворот куртки, а второй рукой стала наносить ей удары. Ворогушина вытягивала вперед руки, чтобы защититься. Удары приходились по груди и рукам. По словам Лилии, она никак не могла освободиться, потому что Рохлова больше ее «раза в два». На помощь ей пришла Лютова, и тогда Рохлова «сцепилась и с ней».

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Во время потасовки к Рохловой подошел «мужчина в белой футболке» и стал хохотать над ситуацией, рассказала Лилия. Он поднял Светлану за подмышку, и Ворогушина расценила это как помощь – в таком положении было удобнее наносить удары ее подруге Лютовой.

«Светлана брыкалась, а ее ноги летали над головой Лианы. Чтобы как-то это прекратить, я оттолкнула мужчину ногой – он выставил руку, и я попала по его плечу. От этого удара он отпустил Рохлову, а та наконец отпустила Лютову. Рохлова рассказывает, что я якобы ее ударила ногой – это неправда», – заявила Лилия.

«Я боялась за свою жизнь и друзей»

Так или иначе, Павел Рохлов так не считал – он, судя по всему, решил, что Ворогушина ударила его жену. Иного объяснения тому, зачем он ударил женщину, никто из участников процесса не нашел.

«Только я начала вставать, буквально поставила ногу на асфальт, как Павел наносит мне удар кулаком по лицу в область челюсти наотмашь. Я отлетела на 2-3 метра назад, упала и ударилась затылком об асфальт. Кажется, я даже на какое-то время отключилась, потому что когда встала, Рохлов уже лежал. Удара Старцева я не видела», – сообщила суду свидетельница.

Воспользовавшись всеобщим замешательством, девушки и Старцев решили «отойти в сторону». Однако Рохлова «преследовала» их.

«Мы, быть может, метров на 10 отошли. Я стояла и спрашивала Светлану, что ей от нас нужно. Михаил стоял в стороне, никого не трогал. Мы были в шоковом состоянии и не понимали, почему у людей возникла такая агрессия в нашу сторону. Я вообще впервые оказалась в таких обстоятельствах, когда приходится опасаться за свою жизнь и здоровье, и друзей», – сказала Лилия.

На этом драка не закончилась: ненастоящий инвалид Лопатин решил, что он «недоговорил», схватил стеклянную бутылку, и направился в сторону Старцева. Лиана Лютова попыталась его оттащить, и завязалась новая драка. На видео с места происшествия было видно, как Ворогушина, «помогая» друзьям, пинала Лопатина ногами.

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Многое из того, что происходило в тот вечер, «инвалид с тростью» просто не помнит. Однако он четко дал понять, что вполне здоров и не нуждался в том, чтобы его «спасали»

«Во время второй потасовки с Лопатиным Рохлова вела видеосъемку. Она кричала, что нам «смерть», что за нами приедут какие-то криминальные люди. затем она села за руль своей машины и стала давить всех, кто попадется – не только нас. В это же время подоспели сотрудники полиции – они крикнули нам, чтобы мы бежали на лестницу. Вместе с ними мы заскочили туда, а Рохлова зацепилась за препятствие бампером», – сообщили свидетельница.

После того, как Светлану удалось утихомирить, полицейские наконец смогли увести с места происшествия Михаила. Его забрали и увезли в отдел.

По поводу занятий Старцева боксом Лилия заявила, что у него «нет выдающихся достижений», и он уже очень давно не занимается этим видом спорта – а точнее, с начала 2000-х годов.

Что рассказывали другие свидетели

Ранее один из полицейских, прибывших на место происшествия, подчеркивал, что Старцева, который успел удалиться «примерно на 150 метров от места драки», поначалу «не хотел идти» с ними – не понимал, зачем. Но после предупреждения о том, что полицейские применят силу, подчинился.

Водитель такси, в котором ехала компания Старцева, заявлял, что они якобы безобразно вели себя в машине: Ворогушина высовывала в окно ноги, а Старцев сломал пластиковую перегородку в машине. По словам свидетеля, компания рассказывала о спортивном прошлом Михаила и Лилии, и угрожала ему. Мужчина посчитал, что все трое пьяны, но при этом сказал, что не различает запах спирта из алкоголя и из парфюма.

И Лютова, и Ворогушина его показания опровергают. По словам адвоката Старцева Татьяны Рыжковой, водитель в тот вечер не обращался с жалобой на компанию ни к перевозчику, ни к сервису заказа такси. Также, по ее данным, таксист был связан с фирмой Рохлова.

Винотека. Примерное место происшествия Фото: Анна Меньшикова

Дмитрий Лопатин на суде заявлял, что вопрос о его нездоровье давно снят, и что ничье заступничество ему не было нужно. Также лжеинвалид говорил, что у него в тот вечер «не было цели драться», хотя он и был «навязчивым». о своей инвалидности он говорил полиции – так как испугался за себя, попав щекотливую ситуацию с гибелью человека.

Лиана Лютова вспоминала, что Светлана Рохлова обзывала «проститутками», вступаясь за Лопатина. Эта свидетельница, а также многие другие утверждали, что Лопатин всем рассказывал, что он якобы инвалид.

Напомним, Михаила Старцева обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Старцев пробыл в СИЗО около трех месяцев. Сейчас он находится под домашним арестом.

В ходе предварительного следствия экс-боксер своей вины не признал. Старцев заявлял, что злого умысла у него не было, а удар он нанес с целью обороны.

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