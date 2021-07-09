Горняк22: Томенко пожелал супружеским парам Алтайского края терпения и мудрости
Виктор Томенко Фото: Пресс-служба АКЗС / Дмитрий Черских
Глава региона отметил, что семья и любовь «по-прежнему являются главными ценностями жизни», и пожелал семьям расти и становиться крепче
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности, который традиционно отмечается 8 июля. Обращение публикует официальный сайт края.
Он отметил, что праздник перестал быть лишь частью церковного календаря и с каждым годом становится все популярнее.
«А это значит, что для всех нас семья и любовь по-прежнему являются главными ценностями жизни», – заявил Томенко.
Глава региона добавил, что именно крепкая связь поколений и сохранение семейных ценностей являются «залогом благополучия народа и процветания страны».
Губернатор пожелал всем супружеским парам терпения и мудрости.
«Пусть ваши семьи растут, становятся крепче и счастливее! Пусть в ваших домах не умолкает детский смех, царят добро и согласие!» – заключил он.
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