ГОРНЯК22 10.07.2021
Общество

Горняк22: Красивые и со смыслом: делимся открытками ко Дню семьи, любви и верности

Горняк22
19 часов Ago

Семья Фото: pixabay.com

Если вы любите в праздники отправлять открытки в мессенджерах, не забудьте поздравить таким образом ваших родных с Днем семьи

В праздники приятно поздравить знакомых и близких. А если нет времени общаться с каждым лично, всегда можно написать теплые слова или отправить открытку в соцсетях или мессенджерах. Редакция «Толка» уже собирала стихотворения, которыми можно поздравить друзей и родных в День семьи, любви и верности. А сейчас мы сделали подборку открыток на эту тему.

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