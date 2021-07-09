Горняк22: 24-летний мужчина пропал без вести после ухода с работы в Бийске

Алексей Старченко Фото: ПСО "След-Алтай"

По предварительной информации, в последний раз молодого человека видели в одной из больниц Барнаула, но от медицинской помощи он якобы отказался

24-летний Алексей Старченко пропал без вести в Алтайском крае. 4 июля он вышел с работы в микрорайоне Фоминское в Бийске, и на данный момент его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «След-Алтай».

Известно, что мужчина является уроженцем Новосибирской области, он инвалид второй группы, его речь может быть невнятной и он не ориентируется на местности.

Приметы пропавшего: рост 172 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Был одет в рабочую куртку, джинсы синего цвета и берцы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении парня или видел его, просят сообщить по телефонам 112 или 8-963-511-15-43.

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