Горняк22: +219: в Алтайском крае продолжается рост заболевших коронавирусом
COVID-19. Коронавирус Фото: Фото: Анна Меньшикова
Рост ежедневно выявляемых случаев заболевания коронавирусом в регионе говорит о новой волне пандемии. Коечный фонд в ковидных госпиталях края продолжают наращивать
219 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Общее число зараженных на 8 июля в регионе достигло 56 006 человек, среди них 3 782 человека – это дети до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.
Так, в течение последних дней в крае продолжается резкий рост ежедневно выявляемых случаев коронавирусной инфекции. За неделю эта цифра увеличилась со 184 случаев до 219 за сутки.
- 16 больных умерли за эти сутки в Алтайском крае, 14 скончались непосредственно от инфекции. Общее число летальных исходов среди зараженных – 3 534, все взрослые.
- 528 заболевших ковидом лежат сейчас в госпиталях в тяжелом и крайне тяжелом состоянии (+51 пациент за сутки). Из них 174 человека подключены к аппаратам ИВЛ.
- 41 житель Алтайского края выздоровел от ковида за сутки. Всего с начала пандемии справились с инфекцией 47 439 пациентов.
- 4 369 коек для ковидных больных оборудованы в крае, свободными на 8 июля остаются 809 мест.
- 379,5 тысяч человек прививаются в настоящее время от коронавируса.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 84,
Бийск – 21,
Рубцовск – 19,
Алейск – 9,
Новоалтайск и Локтевский район – по 7,
Заринск и Благовещенский район – по 6,
Камень-на-Оби, Алейский, Змеиногорский и Кулундинский районы – по 5,
Калманский и Топчихинский районы – по 4,
Табунский, Третьяковский, Усть-Калманский и Шипуновский районы – по 3,
Бийский, Зональный, Каменский, Тюменцевский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы – по 2 заболевших, Славгород, Красногорский, Крутихинский, Курьинский, Первомайский и Суетский районы – по 1.