Горняк22: Семьи первоклассников Барнаула получают отказ о зачислении в школу по прописке

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В минобре происходящее объяснили наплывом льготников – детей военных и сотрудников силовых ведомств. Родители пишут заявления в прокуратуру

В Барнауле родители будущих первоклассников столкнулись с тем, что не могут зачислить ребенка в школу рядом с домом. Об этом сообщает телеканал «Вести Алтай».

Журналисты получили десятки сообщений от семей, которые получили отказ, несмотря на наличие прописки.

Так, жительница густонаселенного квартала «Дружный» Татьяна Холудеева рассказала, что в апреле подала заявление о зачислении ребенка в первый класс на портале госуслуг, выбрав по прописке школу № 133. Однако в начале июля ей пришел отказ. Причина отказа: школа переполнена, а значит, в этом году мест нет.

Похожая ситуация сложилась в селе Власиха.

В министерстве образования каналу пояснили: в этом году много мест в школах ушло льготникам – в основном детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, которые могут быть не прописаны по адресу, закрепленному за школой.

В ведомстве при отказе посоветовали обратиться в комитет по образованию по месту жительства. Однако некоторые семьи решили сразу жаловаться в прокуратуру.

Как ранее сообщал «»Толк», школы города с начала июля начали публиковать приказы о зачислении первоклассников.

ТОЛК