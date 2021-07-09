Горняк22: С 16 августа в России родители школьников начнут получать по 10 тысяч рублей

Школа. Ученики Фото: Анна Меньшикова

Министр Антон Котяков отметил, что выплата на школьников охватит более 20 млн детей, на нее будет выделено 204 млрд рублей

С 16 августа в России родители детей школьного возраста начнут получать единовременную выплату в 10 тысяч рублей, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, сообщает ТАСС.

«С 15 июля семьи с детьми от 6 до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, которые имеют ограничения по здоровью и продолжают учиться в школе, могут подать заявление на выплату в размере 10 тысяч рублей», – рассказал он на совещании президента с членами правительства РФ.

Кроме того, он отметил, что выплату также получат родители шестилетних детей, в том числе и тех, кто в этом году по каким-то причинам в школу не пойдут. Министр подчеркнул, что семьи начнут получать выплаты в середине августа – с 16 августа, то есть за две недели до начала учебного года.

Новые меры поддержки семей с детьми Владимир Путин озвучил в ходе послания Федеральному собранию. Также в послании президент предложил материально поддерживать беременных женщин, которые оказались в сложной финансовой ситуации, – заявление на выплаты им начали принимать с 1 июля.

Ранее Пенсионный фонд разъяснил, как получить 10 тысяч рублей на школьников в августе. Заявления на единовременные выплаты на школьников будут принимать с 15 июля по 1 ноября.

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