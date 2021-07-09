Горняк22: Отсрочку от армии и льготную ипотеку хотят дать работникам «оборонки» в Алтайском крае

В Алтайском крае планируют ввести отсрочку от армии для работников оборонных предприятий. А еще предоставят кредиты для покупки жилья.

Такие меры будут стимулировать интерес молодых кадров к оборонной сфере и поддерживать их в будущем. Кроме отсрочки от военной службы предложили открыть военные кафедры при ВУЗах. Таким образом, молодой специалист сможет получать военное образование и проходить производственную практику на предприятиях одновременно.

Вместе с этим, у молодых кадров военно-промышленного комплекса, возможно, появится еще один бонус – они смогут получить кредит под низкий процент на покупку жилья.

Такие предложения прозвучали в ходе рабочего визита председателя комитета Государственной Думы Владимира Шаманова. 7 июля он побывал на объектах оборонной промышленности в Бийске — ФНПЦ «Алтай» и Бийском олеумном заводе. Шаманов отметил, что для развития оборонно-промышленной индустрии эти меры необходимы и имеют все шансы воплотиться в жизнь.

Алтайская правда