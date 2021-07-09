Горняк22: В Алтайском крае проверили молочные продукты и рассказали об их качестве

За полгода в Алтайском крае взяли восемь тысяч проб молочной продукции.

Роспотребнадзор Алтайского края отчитался о проверке качества молочных продуктов. Показатели порадовали – за 6 месяцев производства в 2021 года была изъята всего 31 партия «молочки», которую признали некачественной – это чуть больше 120 кг. При том факте , что специалисты сняли 8 тысяч проб в общем. Это достойный показатель.

К плюсам относим и то, что антибиотиков и патогенной микрофлоры в молочной продукции региональных производителей не обнаружено. Многие другие регионы страны этим похвастаться не могут.

Но и без нарушений не обошлось. На некоторых предприятиях выявили отсутствие документов на товары, а также нашли ошибки в маркировке, условиях хранения и реализации просроченной продукции. По всем этим случаям производителям выданы предписания о разработке программы устранения ошибок. Ответственных лиц привлекли к административной ответственности.

Алтайская правда