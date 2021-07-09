Горняк22: В Барнауле появился первый официальный батут

В столице Алтайского края зарегистрировали первый батут.

Ранее редакция «Алтайской правды» писала, что после внезапных проверок Гостехнадзора выяснилось, что в регионе нет ни одного зарегистрированного аттракциона и батута. Более того, большинство детских игровых комплексов имели технические нарушения.

Чтобы аттракционы и батуты продолжали работать, их владельцам поручили зарегистрировать агрегаты. Иначе о работе можно будет забыть.

Таким образом, в Барнауле накануне и появился первый зарегистрированный батут. Как сообщает официальный сайт Алтайского края, специалисты выехали на место, осмотрели аттракцион, проверили все документы и дали разрешение на эксплуатацию.

Первый и пока единственный батут находится улице Балтийской, 16.

Напомним, контроль за батутами и аттракционами усилился после несчастного случая с участием детей в мае этого года.

Алтайская правда