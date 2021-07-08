Горняк22: Трамвай впечатал легковушку в столб на «кольце» Барнаула

Место ДТП Фото: "Барнаул 22"/"ВКонтакте"

Судя по видео очевидцев, вагон практически столкнул иномарку с проезжей части, впечатав ее в электроопору. Предварительно, в ДТП виноват водитель трамвая

Дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и легкового автомобиля произошло в Барнауле вечером 7 июля. Кадры с места происшествия публикует «Аварком Алтай» в Instagram.

ДТП случилось на перекрёстке улиц Антона Петрова и Малахова.

Со слов участников, Toyota двигалась по перекрестку с круговым движением от улицы Юрина в сторону улицы Советской Армии. Трамвай двигался по Антона Петрова от улицы Островского в сторону улицы 42 Краснознаменной Бригады.

«Трамвай прав не всегда», – отметили в аваркоме.

Здесь пояснили, что в этом ДТП усматривается нарушение пункта 13.11(1) ПДД водителем трамвая, который должен был уступить дорогу, выезжая на перекресток с круговым движением.

Ранее «Толк» сообщал о том, что автомобиль «лег» на крышу после ДТП в центре Барнаула.

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