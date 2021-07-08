Горняк22: В Алтайском крае представили нового прокурора региона

Дмитрий Демешин, Антон Герман Фото: прокуратура Алтайского края

Новый руководитель ведомства имеет множество наград. Среди них нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации»

Новый главный прокурор Алтайского края Антон Герман прибыл в регион. Его уже представили новому коллективу, а также правоохранителям и органам власти, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Герман служит в органах прокуратуры с 2000 года, он прошел путь от помощника прокурора района до руководителя прокуратуры региона.

Заместитель главного прокурора России Дмитрий Демешин обратил внимание нового руководителя на приоритетное решение задач нацпроектов, восстановление прав дольщиков, обеспечение жильем сирот и др. Также он попросил разобраться с вопросами доступности медицинской помощи, социальной защиты инвалидов и переселения людей из аварийного жилья.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назначил нового главного прокурора Алтайского края. Им стал 42-летний Антон Герман, который ранее занимал должность заместителя прокурора Сахалинской области.

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