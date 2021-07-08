Горняк22: PR-менеджер MaкSим рассказала о состоянии артистки

МакSим Фото: instagram.com/maksimartist

Представительница певицы Яна Богушевская рассказала о состоянии исполнительницы на настоящий момент. По ее словам, МакSим все еще подключена к аппарату ИВЛ и находится в коме

PR-менеджер МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская рассказала, что состояние здоровья певицы пока остается без изменений, сообщает «Лента.ру».

«У Марины все так же. Не хуже, не лучше. Стабильно тяжело», – заявила она.

По ее словам, лечащие врачи артистки пока не делают прогнозы о том, когда певицу можно будет вывести из медикаментозной комы.

При этом, по предварительным данным, пациентку перевели из частной клиники в городскую клиническую больницу.

Напомним, 15 июня стало известно, что Марину Абросимову госпитализировали с поражением легких в 40%. Позже оно выросло до 80%. 19 июня певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние искусственной комы, в которой она находится по сей день.

Ранее «Толк» сообщал, что директор МакSим опровергла слухи о том, что певица пришла в сознание. По ее словам, артистку не выводили из комы и не отключали от ИВЛ.

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