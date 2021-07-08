Горняк22: На Алтае открыли памятник первому руководителю региона

Валерий Чаптыгин Фото: ГТРК Эл-Алтай

Трехметровый бронзовый монумент теперь украшает вход в центральный парк города со стороны улицы, названной в честь Валерия Чаптынова

3 июля в Горно-Алтайске открыли памятник Валерию Чаптынову – первому руководителю региона, сообщает пресс-служба администрации Горно-Алтайска.

Трехметровый бронзовый монумент появился на входе в центральный парк города со стороны улицы, названной в честь него.

Нынешний глава региона Олег Хорохордин отметил, что земляки вспоминают его как человека, искренне преданного своей малой родине и сделавшего все для ее процветания.

Также в регионе обещают завершить строительство музея в селе Верх-Апшуяхта Шебалинского района, где родился Чаптынов.

В Барнауле в День памяти и скорби открыли стелу работникам тыла. Теперь она будет служить своеобразными воротами в промышленную зону Барнаула – туда, где до сих пор работают заводы, эвакуированные во время войны.

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