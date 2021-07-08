Горняк22: В Москве привили от коронавируса первых подростков

Вакцинация Фото: Виталий Барабаш

Всего вакцину получат 100 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Их отбирали среди добровольцев, которых оказалось больше, чем было необходимо

В Москве первые подростки получили вакцину от коронавируса «Спутник V». В детской больнице имени Башляевой привили 11 подростков, сообщает «Российская газета».

По словам главврача больницы Исмаила Османова, всех детей обследовали перед вакцинацией, сделали им ПЦР-тесты и убедились, что они не болели коронавирусом и у них нет противопоказаний к прививке.

«Мы отбирали детей задолго до начала исследования. Врачи продолжат наблюдать за ними на протяжении года. Вакцина для подростков – это тот же «Спутник V», но с уменьшенной в 10 раз дозировкой», – объяснил он.

Врач отметил, что ни у кого из испытуемых после введения препарата не выявили побочных эффектов даже на месте прививки. Специалисты центра имени Гамалеи, где разработали вакцину, также участвуют в исследовании.

Ближайшие три дня подростки проведут в закрытых боксах, после чего их отпустят домой. После введения второго компонента вакцины молодые люди также на три дня останутся в больнице. Позже их периодически будут приглашать на обследования.

Всего в России клинические испытания вакцины «Спутник V» на подростках проводят две московские больницы. В каждой укол сделают 50 подросткам. В конце лета начнется третья фаза испытаний. В ней примут участие 250 человек. После этого специалисты примут решение о вакцинации подростков на общих основаниях.

Мама 17-летней участницы исследования рассказала, что в их семье на предложение врачей поучаствовать в исследовании согласились сразу.

«Я согласилась еще и потому, что дочь на протяжении года будут наблюдать врачи. Так что лучше сделать прививку сейчас и быть всегда на связи с врачами, чем потом на общих основаниях», – рассказала она.

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