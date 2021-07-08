ГОРНЯК22 08.07.2021
Общество

Горняк22: Для Мэрилина Мэнсона попросили политического убежища в Бийске

Горняк22
10 часов Ago

Известного певца Мэрилина Мэнсона предложено спасти от американского правосудия в Бийске.

Местные жители обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить исполнителю политическое убежище, гражданство РФ и жилплощадь в Бийске. Об этом сообщил паблик ВК Barnaul22.

Мэнсон (настоящее имя Брайан Хью Уорнер) намерен сдаться полиции США по делу о нападении на видеооператора во время концерта в 2019 году.

Новости Бийска 

Алтайская правда

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