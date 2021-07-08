Горняк22: Десятки медалей «За любовь и верность» получат семьи из Алтайского края

На Алтае в честь Дня семьи, любви и верности 31 супружескую пару отметят специальной наградой. Среди них – пять семей из Барнаула.

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности – наверное, самый трогательный семейный праздник. Мало кто знает, что образцовые семьи, на которых нужно равняться молодым парам, награждают специальной медалью «За любовь и верность».

Эту общественную награду получают супруги, зарегистрировавшие свой брак не менее 25-ти лет назад. Но тут важен не только «трудовой стаж». Важно стать примером взаимной любви и верности для сограждан и воспитать своих детей не только в гармонии, но и создать из них достойных членов общества.

В этом году семьи из 27 муниципальных образований края получат такие важные награды. И у каждой пары своя длинная, временами – тяжелая, но все-таки счастливая история.

Например, наградят семью Рыжовых из Барнаула. Сергей Георгиевич и Нина Александровна вместе 48 лет. В их счастливом браке родилось 4 сына, которые сегодня — опора и поддержка своих родителей. У всех сыновей прекрасные жёны и дети. В большой и дружной семье Рыжовых 5 внуков.

Напомним, награду «За любовь и верность» вручают семьям с 2009 года. За 12 лет этой медалью было награждено более 400 супружеских пар из Алтайского края.

Алтайская правда