Горняк22: 15 больных COVID скончались в Алтайском крае за сутки, заболели 199 человек

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

Всего за месяц в Алтайском крае официально коронавирус подтвердили у 3 598 человек. За это же время инфекцию подхватили 248 детей

199 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки. Месяц назад эта цифра была в четыре раза ниже. Общее число заболевших на 5 июля в регионе составляет 55 575 человек, в том числе заразились 3 756 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

15 зараженных коронавирусом умерли за эти сутки в Алтайском крае, все от инфекции. С начала пандемии в крае зарегистрировано 3 504 смертельных случая.

413 больных ковидом находятся сейчас в тяжелом состоянии, из них 165 подключены к аппаратам ИВЛ.

38 жителей Алтайского края выздоровели за сутки. Общее число переболевших достигло 47 369 пациентов.

4 055 коек для ковидных больных оборудованы в крае (за месяц добавили уже 3 253 койки). Свободными сейчас остаются 769 мест.

6 290 тестов на коронавирус сделали за сутки в крае.

363,2 тыс. человек прививаются в настоящее время от коронавируса (это первый и второй этапы вакцинации).

Новые случаи за сутки

Барнаул – 78,

Рубцовск – 21,

Бийск – 16,

Камень-на-Оби – 12,

Славгород – 10,

Первомайский район – 6,

Заринск и Кулундинский район – по 5,

Алейский, Крутихинский, Михайловский, Павловский и Шипуновский районы – по 4,

Благовещенский, Каменский, Тальменский и Тюменцевский районы – по 3,

Ключевский, Топчихинский, Усть-Калманский, Целинный и Шелаболихинский районы – по 2,

Алейск, Новоалтайск, Баевский и Угловский районы – по 1.

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