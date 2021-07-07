Горняк22: 15 больных COVID скончались в Алтайском крае за сутки, заболели 199 человек
Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com
Всего за месяц в Алтайском крае официально коронавирус подтвердили у 3 598 человек. За это же время инфекцию подхватили 248 детей
199 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки. Месяц назад эта цифра была в четыре раза ниже. Общее число заболевших на 5 июля в регионе составляет 55 575 человек, в том числе заразились 3 756 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.
- 15 зараженных коронавирусом умерли за эти сутки в Алтайском крае, все от инфекции. С начала пандемии в крае зарегистрировано 3 504 смертельных случая.
- 413 больных ковидом находятся сейчас в тяжелом состоянии, из них 165 подключены к аппаратам ИВЛ.
- 38 жителей Алтайского края выздоровели за сутки. Общее число переболевших достигло 47 369 пациентов.
- 4 055 коек для ковидных больных оборудованы в крае (за месяц добавили уже 3 253 койки). Свободными сейчас остаются 769 мест.
- 6 290 тестов на коронавирус сделали за сутки в крае.
- 363,2 тыс. человек прививаются в настоящее время от коронавируса (это первый и второй этапы вакцинации).
Новые случаи за сутки
Барнаул – 78,
Рубцовск – 21,
Бийск – 16,
Камень-на-Оби – 12,
Славгород – 10,
Первомайский район – 6,
Заринск и Кулундинский район – по 5,
Алейский, Крутихинский, Михайловский, Павловский и Шипуновский районы – по 4,
Благовещенский, Каменский, Тальменский и Тюменцевский районы – по 3,
Ключевский, Топчихинский, Усть-Калманский, Целинный и Шелаболихинский районы – по 2,
Алейск, Новоалтайск, Баевский и Угловский районы – по 1.