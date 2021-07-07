Горняк22: Владимир Путин приедет в Кемерово на 300-летие Кузбасса

Владимир Путин Фото: скриншот видео 1tv.ru

Ранее Путин отметил, что три столетия освоения одного из крупнейших в России и в мире угольных бассейнов – это «большое событие в жизни страны»

6 июля Владимир Путин посетит Кемеровскую область с рабочим визитом и примет участие в мероприятиях, приуроченных к 300-летию образования Кузбасса, сообщает сайт Кремля.

Президент возложит цветы к монументу «Память шахтерам» и посетит строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств и Кемеровское президентское кадетское училище. Кроме того, глава государства встретится с с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Всего в рамках празднований в области проведут около 300 мероприятий международного, федерального и регионального уровней. В Кемерове торжества состоятся в новом ледовом комплексе «Кузбасс», который открылся в мае.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле собрали предложения о месте установки стелы «Город трудовой доблести». Всего барнаульцы предложили 23 варианта.

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