Горняк22: В бийской ЦРБ вновь заработал ковидный госпиталь

ЦРБ Бийска Фото: Скриншот видео Бийского телевидения

В Алтайском крае резко возросла заболеваемость коронавирусом. В регионе один за другим открываются новые госпитали из-за наплыва больных

5 июля на базе ЦРБ Бийска начал работать госпиталь для больных коронавирусом, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Во вторую волну коронавируса в больнице уже размещали госпиталь. Тогда он был всего один в городе. Когда случился наплыв больных, второй госпиталь открыли в селе Первомайском Бийского района, пишет «Бийский рабочий».

Сейчас в городе работает два госпиталя – в здании горбольницы № 2 и в здании роддома. При этом второй уже заполнен наполовину.

По данным крайздрава, в ближайшие дни власти планируют открыть ковидные госпитали в Павловской ЦРБ и Горбольнице № 12 Барнаула.

Ранее сообщалось, что на Алтае резко взлетела нагрузка на ковидные госпитали. Так, из 420 свободных коек в ковидном госпитале, развернутом на базе новоалтайской горбольницы, заполнены 427.

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