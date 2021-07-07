Горняк22: В Республике Алтай за неделю на треть взлетела заболеваемость ковидом

Скорая помощь. Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

В Республике Алтай, как и по всей России, растет число заболевших ковидом. При этом в регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан

В Республике Алтай с 28 июня по 4 июля выявили 315 случаев заражения коронавирусом, что почти на треть больше, чем неделей ранее – 235. Об этом говорят данные регионального оперштаба.

Так, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 18 086 случаев заболевания. Для сравнения – в Алтайском крае за это же время заболели 55 575 человек.

За весь период в регионе зарегистрировано 289 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в соседнем Алтайском крае – 3 504 смерти.

Ранее губернатор Алтайского края Томенко подписал указ о введении ограничительных мер в Алтайском крае.

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