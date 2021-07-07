Горняк22: Новосибирские заключенные сняли клип на песню Evanescence

Скриншот видео Фото: кадр из youtube.com

Это первый в истории уголовно-исполнительной системы клип, подготовленный силами творческих коллективов разных учреждений

В Новосибирской области осужденные исправительных колоний № 9 и 14 сняли клип на русскую версию песни Bring me to life группы Evanescense, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области.

В создании клипа приняли участие осужденные из организаций художественной самодеятельности женской колонии общего режима и мужской колонии строгого режима. Идея создания такого проекта принадлежит руководителю творческого коллектива исправительной колонии № 14 Константину Шумихину. Всего в создании фильма участвовало более 50 осужденных.

В женской исправительной колонии № 9 заключенные подготовили костюмы для хореографического номера, который исполнил танцевальный коллектив «Фауст». Осужденные женщины из вокального кружка отдельно записали песню. В исправительной колонии № 14 осужденные Владислав Ткачев и Александр Коченевский исполнили и записали вокальную часть клипа и сами приняли участие в съемках.

Взаимодействие между колониями обеспечивали сотрудники отделов по воспитательной работе с осужденными. В настоящее время заключенные готовят режиссерскую версию клипа, которая содержит авторскую аранжировку и текст.

Ранее «Толк» сообщал, что в алтайских колониях отменили свидания из-за коронавируса. Ведомство также приостановило и личный прием граждан – обращения теперь нужно подавать через интернет-приемную УФСИН.

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