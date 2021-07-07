Горняк22: В Барнауле по-новому облагораживают аллею на улице Молодежной

Посадка. Аллея Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Изюминки этого объекта – деревья и кустарники – будут высажены на аллее только осенью, как того и требуют правила. Пока здесь посадят только цветы

В Барнауле на улице Молодежной реконструировали зеленую зону, расположенную между проспектами Красноармейским и Социалистическим, сообщает пресс-центр администрации города.

Более 20 сотрудников МБУ «Благоустройство и озеленение» облагородили более 1 тыс. квадратов аллеи. Они посадили на участке 10 500 петуний, 880 бархатцев, несколько сотен хост и лилейников. Так как основная концепция озеленения улицы заключается в контрасте цвета и форм, на участке использовали нетипичные приемы ландшафтного проектирования. Так, от центральной оси был сформирован рисунок, состоящий из 12 основных кругов, где в середине будет высажена яблоня, вокруг нее – лилейник, а от него будут отходить зеркальные вензеля сложной формы. Их оформят петуниями, а дополнительные круги между ними украсят бархатцами и хостами. Фишкой объекта стало добавление к однолетним цветам деревьев – яблонь и спирей.

Осенью здесь высадят яблони и спиреи, которые будут контрастировать с многолетними растениями. Однолетние цветы привнесут красоты в летний сезон. После посадки цветов специалисты приступят к высадке газона.

Ранее сообщалось, что в Барнауле восстановят «советский» сквер на улице Приречной.

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