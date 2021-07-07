Горняк22: 30% теплосетей уже отремонтировали в Барнауле

На начало июля СГК уже заменила 9,9 км трубопроводов в Барнауле из 29 запланированных на этот год.

Ремонт закончен на 4 участках тепловых сетей. Полностью отремонтировали коммуникации на двух объектах, где работы начались в апреле, — один на улице Энтузиастов, второй на Малахова. Как сообщили на совещании в администрации Барнаула, стопроцентная готовность и на двух небольших участках теплосетей: в районе дома № 121 на улице Папанинцева и №10а 2-го Кооперативного проезда. Суммарно это более полукилометра новых трубопроводов.

В июле специалисты начали замену коммуникаций еще на 29 участках. Большая часть из них расположена в контуре Барнаульской ТЭЦ-2, и работы совпадут с опрессовкой, которая пройдет с 19 июля по 5 августа.

Барнаул

Алтайская правда