Горняк22: В ПФР рассказали, когда средняя пенсия станет 20 тысяч рублей

Средняя страховая пенсия по старости может достигнуть 20 338 рублей уже в ближайшие годы.

Согласно основным характеристикам бюджета Пенсионного фонда на 2022 год и на плановый период двух последующих лет, средние пенсионные выплаты достигнут 20 тысяч рублей в 2024 году.

Так, в 2022 году размер индексации составит 5,9%, в 2023 году — 5,6%, в 2024 году — 5,5%. Таким образом, средняя пенсия в 2022 году составит 18 447 рублей, в 2023 г. — 19 399 р., в 2024 г. — 20 388 р., пишут РИА Новости.

Планируется, что в 2022 году страховые пенсии начислят 39,57 млн россиян, в 2023 году — 38,93 млн, в 2024-м — 38,86 млн.

Также отмечается, что корректировка размера накопительной пенсии и срочной выплаты в ближайшие годы не планируется.

Алтайская правда