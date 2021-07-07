Горняк22: Барнаульский зоопарк отменяет все мероприятия из-за COVID-19
Руководство городского зоопарка приняло решение отменить все запланированные массовые мероприятия.
Об этом сообщил Сергей Писарев в своем Instagram-аккаунте.
«Дорогие друзья! К сожалению мы вынуждены отменить наши мероприятия. Всем здоровья!!!», — написал директор зоопарка.
Причиной закрытия послужили новые ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, введенные накануне губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
фото: www.zoo22.ru
Барнаул