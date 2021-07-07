ГОРНЯК22 08.07.2021
Общество

Горняк22: Барнаульский зоопарк отменяет все мероприятия из-за COVID-19

Горняк22
18 часов Ago

Руководство городского зоопарка приняло решение отменить все запланированные массовые мероприятия.

Об этом сообщил Сергей Писарев в своем Instagram-аккаунте.

«Дорогие друзья! К сожалению мы вынуждены отменить наши мероприятия. Всем здоровья!!!», — написал директор зоопарка.

Причиной закрытия послужили новые ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, введенные накануне губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

фото: www.zoo22.ru

Барнаул 

Алтайская правда

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