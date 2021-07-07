Горняк22: Плата за любовь: сколько стоит сыграть свадьбу в Алтайском крае

Накануне Дня семьи, любви и верности редакция «Алтайской правды» выяснила, сколько придется заплатить молодоженам за проведение свадебного торжества.

Свадебный сезон, несмотря на антикоронавирусные меры, никто не отменял. И в Алтайском крае такие события привыкли праздновать с размахом. По подсчетам экспертов сервиса Авито, спрос на услуги по организации таких торжеств за год вырос почти на 88%, а средняя стоимость торжества составила 90 тысяч рублей.

Руководитель маркетинговых проектов Авито Иван Чулков рассказал, что спрос на свадебные услуги не падал даже на фоне пандемии коронавируса. За последние два года предложение услуг по организации и проведению свадьбы выросло на 29%, а спрос за то же время повысился на 128%.

Тем не менее, большинство работников индустрии праздников не спешит поднимать цены на свои услуги. Рассказываем, за что и, главное, сколько придется заплатить парам.

Банкет или природа

Прошлым летом были особенно популярны выездные регистрации торжеств на природе. Возможно, это говорит о том, что молодожены прислушиваются к антиковидным рекомендациям. Плюс добавьте к этому новые модные веяния. По прогнозам экспертов, и этим летом подобные «природные» регистрации не потеряют популярности. По статистике, молодожены не только предпочитают регистрировать день рождения семьи на природе, но и праздновать его в шатрах, палатках, загородных коттеджах.

Итоговая стоимость аренды зависит от формата торжества: например, коттедж обойдется в среднем 10 000 рублей за сутки. А беседку можно арендовать за 1000 рублей в час.

Еще один привлекательный и необычный вариант — найти площадку на берегу водоема или в кемпинге и взять в прокат шатры. Их цена зависит от качества и в среднем составляет 5000 рублей в сутки.

Не забываем прибавлять к этой сумме цены за меню и напитки.

Классический и относительно недорогой вариант – аренда банкетного зала. В Барнауле можно найти такое место в среднем за 1500 в час — то есть, примерно 7500 за вечер.

Стоимость банкета будет зависеть от количества гостей и меню — средняя цена в Алтайском крае составляет 1000 на человека без учета напитков.

Свадебный торт с авторским дизайном обойдется в среднем от 850 рублей за килограмм.

Поучается, если на торжество позвали 30–40 гостей, за ужин и десерт придется заплатить не менее 35 000 рублей.

Ведущий и компания

Что за свадьба без тамады, конкурсов и памятных фотографий? Поэтому вписываем в список расходов и специалистов по созданию настроения.

Ведущий возьмет за проведение мероприятия в среднем 1000 в час – то есть за вечер ему нужно будет заплатить не менее 5000 рублей. Примерно в ту же сумму обойдутся услуги диджея или аренда звуковой аппаратуры.

Аренда лимузина для молодых будет стоить порядка 1500 в час — если намечается популярная сегодня фотопрогулка по городу, водитель ожидает платы за свой труд порядка 5000 рублей. Не забудьте украсить автомобиль – 1000 рублей в среднем в копилку.

Оплата за услуги фотографа почасовая. В среднем мастера фотографий берут 1000 рублей, то есть за полный день работы – съемки выкупа, если он запланирован, регистрации, прогулки и банкета – нужно будет заплатить 8000 рублей.

Примерно столько же возьмет за работу видеограф, если вы хотите получить не только альбом, но и памятный ролик вашего бракосочетания.

Подешевели и услуги декораторов — цены в этой категории на Авито упали почти вдвое. И все же, все детали обсуждаются индивидуально с заказчиком, от этого и зависит стоимость украшения зала.

Жених и невеста

На последнее мы оставили самое интересное – наряды молодоженов.

По данным Авито, в этом году спрос на свадебные платья в этом году на Алтае вырос на 40% в сравнении с 2020 годом.

Интересно, что мужские костюмы стали искать в полтора раза чаще. Цена на наряды для женихов и невест выросла на 11%. Сегодня найти свадебное платье на Авито можно за 5000 рублей, примерно в ту же цену обойдется мужской костюм.

За 5000 тысяч на портале предлагают как новые модели “без изысков”, так и подержанную одежду известных брендов.

Если молодожены хотят купить новые наряды из свадебных салонов, то тут ценовой диапазон шире – от 5000 и до 100000 рублей, если мы говорим о платье невесты. Костюм жениха обходится дешевле – от 15000 до 25000 рублей в среднем.

Еще один вариант — взять платье или костюм напрокат. В случае со свадебным платьем это редко кого-то смущает — оно надевается один раз, а после торжества отправляется в химчистку.

Придется заплатить также на свадебный образ для невесты и букет – 3000 рублей в среднем по оценкам экспертов Авито. Некоторые пары дополнительно заказывают бутоньерку (200 рублей) и букет-дублер — его можно бросить подругам невесты, а основной оставить себе на память. Собрать такой дублер можно собрать по цене основного или дешевле.

Алтайская правда