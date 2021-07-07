Горняк22: Купальская водица, дай красотой умыться!

В старину в ночь с 6 на 7 июля народ праздновал мистический, но в то же время веселый день Ивана Купалы. Теперь часть традиций осталась в прошлом, но некоторые живы и сегодня.

Гулянья

Только представьте: ночь, женщины в белых платьях и венках из цветов прыгают через костер. Удивительное зрелище, не правда ли? Особенно для ХХI века. Но подобные народные гулянья действительно существуют. Их организовывает Татьяна Солоп, ведущая и организатор мероприятий в Барнауле.

– Мы с семьей и друзьями отдыхали в Горном Алтае, – рассказывает она. – В один из дней ближе к полуночи все поняли, что наступает 6 июля. А это та самая ночь, в которую идут искать цветок папоротника и запускать венки в воду на гадание суженого. Моя подруга развела костер, начала через него прыгать, а потом запустила венок в Катунь. И тут всех осенило, что нам нужен такой праздник. Это возрождение традиций и русской культуры.

А теперь на протяжении 6 лет к ним на фестиваль приезжают девушки и юноши, чтобы отметить день Ивана Купалы.

Хороводы

В традицию проведения праздника Ивана Купалы для молодежи входили и хороводы. В Сибири ее чтут до сих пор. Так, Вера Верченко, ИО руководителя Центра славянской культуры на Алтае, организовывала обрядовые женские и мужские хороводы.

Обычно мы их проводили возле водоемов, женщины плели венки и купались, – говорит Вера. – У парней – боевые плясы. Они отдельно жгли костры и соревновались между собой на удаль, хватку, силу и т. д. Когда оба хоровода соединялись,

к ним добавлялись люди постарше и начинались игрища с всеобщим участием. А потом запускали огненное колесо с горы, парням нужно было от него увернуться.

После этого начинались обрядовые хороводы, нацеленные на какие-то вещи, допустим на здоровье, на плодородие, на желания.

Из-за ковидных ограничений подобные праздники временно не проводятся.

Прыжки через костёр

По поверьям, костер в Купальскую ночь обладал магической силой, отгонял нечисть, способствовал богатству и счастью. Частенько через огонь прыгали парами, и если руки парня и девушки не расцеплялись, то им нагадывали скорую свадьбу.

– Для костра мы заранее собирали ветки, дрова, хворост. Получалась пирамида. Разжигали мы ее на берегу озера и прыгали. Еще смеялись и говорили, мол, кто выше всех прыгнет, тот счастливее жить будет. Вообще, существует много похожих примет. Мне нравится, что на праздник Ивана Купалы и погадать можно, и с друзьями хорошо провести время.

Каждый год компанией приезжаем на фестиваль в честь этого дня, – делится Александра.

Плетение венков

Девушки на Ивана Купалу плели венки для гаданий. Готовили их из зеленых трав, веток дуба, луговых цветов и т. д. Обменивались ими на гуляньях, бросали, выкупали, водили в них хороводы.

– Мы с подружками несколько лет плели венки на день Ивана Купалы и гадали на замужество. Обычно венок делается из 12 растений. Это были: ромашка, которая является символом чистоты, иван-да-марья – символ верности, полынь – оберег от нечисти и т. д. Желательно, чтобы это были душистые растения.

Гадали мы с наступлением Купальской ночи. Для этого пускали венки по воде, а чтобы лучше разглядеть их, украшали горящими свечами. Завораживающее зрелище.

Женихов, кстати, нагадали. Одна моя подруга уже в этом году выходит замуж, – рассказывает Юлия Герлейн, жительница Ключевского района.

Обливание

Праздник полон обрядов, связанных с водой. Главная традиция – обязательное купание в реках и озерах. В те времена люди верили, что вся нечисть, начиная с этой ночи, покидала водоемы, а вода становилась целебной, помогала очиститься от всякого зла и приобрести хорошее здоровье.

– Сколько себя помню, ждала этого дня, чтобы пообливаться с друзьями. Это было традицией, про которую мне рассказала бабушка.

В Барнауле, кстати, площади всегда заполнены людьми с водяными пистолетами, бутылками и ведрами, наполненными водой. И это здорово, что традиции сохраняются, – говорит Милана Янина, жительница краевой столицы.

Наталья АНДРОНОВА

Алтайская правда