Горняк22: «Черкизово» ищет, куда пристроить птицу и персонал после пожара на заводе Бийска

"Алтайский бройлер" Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

В компании заверили, что поддержат коллектив предприятия: часть его сотрудников командируют для работы и обучения на другие производственные площадки группы

Руководство группы «Черкизово» изучает варианты реализации продукции и трудоустройства персонала после приостановки работы завода «Алтайский бройлер» в Бийске из-за крупного пожара. Об этом основатель группы Игорь Бабаев сообщил 5 июля на встрече с зампредседателя правительства Алтайского края Александром Лукьяновым.

Уже известно, что на время простоя птицефабрики поставки продукции для потребителей Алтайского края организуют с других производственных площадок «Черкизово».

«В настоящее время ведутся переговоры с руководством птицефабрик Сибири по организации забоя птицы, выращенной на мощностях «Алтайского бройлера», – информирует пресс-служба правительства региона.

Сотрудников поддержат

Бабаев заверил, что в этой ситуации компания поддержит коллектив предприятия – по данным СМИ, речь идет примерно о 1,6 тыс. человек. Часть сотрудников командируют для работы и обучения на другие производственные площадки группы. Работники, которые не смогут выехать за пределы края, получат меры поддержки по трудовому законодательству РФ. Еще часть работников птицефабрики отправят в оплачиваемые отпуска.

Власти, в свою очередь, заявили о готовности оказать помощь руководству предприятия после ЧП.

Пожар на птицефабрике

Пожар на территории «Алтайского бройлера» (входит в группу «Черкизово») произошел днем 3 июля. Пострадали несколько цехов: разделочный, упаковочный и склад готовой продукции.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло на крыше над цехом разделки рядом с компрессорной. При этом сообщение о ЧП пришло с опозданием, отметили в МЧС.

Площадь пожара, причина которого выясняется, составила около 2,8 тыс. кв. метров. Жертв и пострадавших среди людей нет, птицы не пострадали.

По данным руководства компании, пострадавшие площади были застрахованы, поэтому здесь рассчитывают на возмещение ущерба – его размер уточняют.

ТОЛК