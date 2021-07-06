Горняк22: Денисова пещера и Нагорный парк участвуют в конкурсе National Geographic
Нагорный парк Барнаула Фото: gorzelenhoz22.ru
Целью проекта стало не только определить главные достопримечательности и наиболее популярные места и объекты, но и открыть новые точки на туристической карте России
Туристические объекты Алтайского края номинировали на премию «Сокровища России» журнала National Geographic Traveler. Об этом сообщает официальный сайт региона.
Какие локации участвуют в конкурсе
Голосование открыто за следующие объекты региона:
- Денисова пещера (номинация «Природные объекты»);
- заказник «Лебединый» («Природные объекты»);
- подъем к скале Чертов палец у озера Ая («Туристическая тропа»);
- комплекс «Набережная реки Оби – Нагорный парк Барнаула» («Общественное пространство»);
- Андреевская слобода в туркластере «Белокуриха горная» («Культурно-исторический объект»);
- маршрут «Большое Золотое кольцо Алтая» («Особенный экскурсионный маршрут»);
- Белокуриха («Пляжный курорт, оздоровительный или рекреационный»);
- работы камнерезов Колывани («Народные промыслы»);
- праздник «Цветение маральника» («Традиционные праздники»).
Отдать голос можно до 10 октября на сайте russia.nat-geo.ru. Итоги онлайн-голосования обнародуют на сайте и в журнале National Geographic Traveler в первой декаде ноября.
Целью проекта стало не только определить главные достопримечательности и наиболее популярные места и объекты, но и открыть новые точки на туристической карте России, отмечают организаторы.