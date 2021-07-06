Горняк22: В России ущерб от пандемии коронавируса оценили в 1 трлн рублей

Коронавирус Фото: pixabay.com

При этом федеральный бюджет России на 2021 год составил 18,8 трлн рублей, а бюджет Алтайского края рассчитан на 123 млн рублей

В России оценили экономический ущерб от пандемии коронавируса в 997 млрд рублей. Об этом стало известно из доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году», который опубликовали на сайте ведомства.

«Суммируя бюджетные траты вследствие распространения COVID-19, можно сделать вывод о том, что ущерб экономике от новой инфекции в 2020 году составил более 997,06 млрд рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней», – говорится в документе.

Представители ведомства отметили, что непосредственно на организацию и оказание медицинской помощи больным COVID-19 потратили около 189,4 млрд рублей. Кроме того, затраты на лечение больных в стационаре составили около 183,06 млрд рублей, ещё 108,6 млрд рублей ушло на тестирование. Больше всего денег из федерального бюджета – более 515,9 млрд рублей– выделили на поддержку населения и компаний.

Ранее «Толк» сообщал, что обязательную вакцинацию в Алтайском крае введут на текущей неделе. Прежде всего она коснется госслужащих, работников сфер образования, здравоохранения и оказания услуг.

ТОЛК